Tesla alza i prezzi della Model 3 in Italia: ora la Standard Range costa quasi 52.000 euro

Ieri 14 marzo abbiamo pubblicato un articolo intitolato 11 errori da evitare quando si acquista una Tesla. Fra questi vi era anche "non aspettare troppo a piazzare l'ordine", perché i prezzi possono salire a sorpresa. Ebbene Tesla ha alzato il prezzo della Model 3 italiana.

I tempi della Tesla Model 3 Standard Range Plus a meno di 50.000 euro sono ufficialmente finiti: ora la Model 3 base costa la bellezza di 51.990 euro, con la società americana che ha alzato i prezzi anche del suo listino americano (ora la Model 3 entry level costa 47.000 dollari negli USA). Per una Model 3 Long Range ci vogliono 58.990 euro, mentre per la Performance si sale a 62.990 euro.

Per ora sembra invariato il listino della Model Y: Long Range a 60.990 euro, Performance a 68.990 euro, presto inoltre dovrebbero arrivare anche in Italia le prime Model Y costruite a Berlino (il 22 marzo 2022 apre la Tesla Giga Berlin). Guardando alla Model S, sono spariti dal sito Tesla i prezzi: ora la vettura si può solo ordinare con 100 euro di anticipo, non si conosce però il prezzo finale, lo stesso è successo con Model X. Che stia per arrivare un rincaro anche per i modelli top di gamma?