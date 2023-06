Tesla Model 3 costa come una Dacia Spring negli USA: a breve anche in Italia?

Per gli amici che ci seguono dalla Lombardia la Tesla Model 3 costa solo 30mila euro grazie agli incentivi doppi. Una cifra bassa tenendo conto che a inizio anno la stessa vettura costava circa 55mila euro, ma nulla in confronto a quanto sta accadendo in queste ore negli Stati Uniti.

La California, lo stato storicamente più green della nazione, e che applica delle regole molto più severe in quanto controllo delle emissioni di CO2 rispetto a quanto richiesto dall'amministrazione Biden, ha deciso di introdurre degli importanti aiuti a coloro che volessero acquistare un'auto elettrica.

Los Angeles si è sempre dimostrata all'avanguardia in questo campo, e prima della famosa GigaTexas, Tesla produceva le proprie vetture proprio in quello stato. Ebbene, dopo che Tesla ha scontato le Tesla Model 3 in pronta consegna, il governo californiano ha aggiunto altri 7.500 dollari di incentivi, che vanno a sommarsi ai 7.500 dollari standard statali, per un clamoroso risparmio quindi di 15.000 dollari.

Ma non finisce qui perchè per i residenti di San Joaquin c'è un ulteriore sconto di 3.000 dollari elargito in questo caso dal Comune. Facendo una breve somma alla fine la Tesla Model 3 verrà a costare circa 19mila dollari, quanto il prezzo di una Dacia Spring oltre oceano.

Per ottenere questo beneficio ingente bisogna rientrare in dei determinati parametri riguardanti il reddito (una sorta di limitazione ISEE), ma in ogni caso sarebbero già diversi i californiani che stanno sfruttando questa interessante iniziativa, portandosi a casa la Tesla Model 3 o altre vetture elettriche in forte sconto.

La speranza è che anche il governo italiano possa a breve introdurre un pacchetto di incentivi più corposo rispetto agli ultimi aiuti, quindi di almeno 7/8.000 euro che si possano eventualmente combinarsi con altri bonus regionali di modo da abbattere i prezzi di listino delle auto elettriche, notoriamente più care rispetto alle colleghe termiche.