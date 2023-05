Tesla Model 3 costa ora solo 30.000 euro grazie ai doppi incentivi: in 4 mesi (quasi) -50%

Acquistare una Tesla Model 3 a soli 30.000 euro si può. No, non abbiamo le trabecole, ma semplicemente è il risultato dei doppi incentivi per le auto green di cui possono godere alcuni nostri connazionali.

Oltre a quelli statali arcinoti, da qualche giorno a questa parte anche Regione Lombardia ha annunciato il bonus auto con sconti per elettriche ma anche ibride e termiche: cumulando le due misure si arriva ad ottenere un risparmio di circa 10mila euro che permette appunto di arrivare ai fatidici 30mila euro di cui sopra per la Tesla Model 3.

Dopo gli ultimi sconti di aprile la Tesla Model 3, il listino è sceso di altri 6mila euro di conseguenza i prezzi partono da 41.490 euro nella versione con trazione posteriore. A questa cifra bisogna però togliere l'ecobonus statale, pari a 3mila euro che salgono a 5.000 nel caso dovessimo avere un'auto da rottamare.

Se poi ci aggiungiamo il bonus Lombardia fino ad un massimo di 4.000 euro con contestuale radiazione di un veicolo a benzina o diesel, la cifra scende ulteriormente. E non è finita qui visto che i concessionari della Lombardia sono obbligati a praticare uno sconto aggiuntivo del 12 per cento del prezzo fino ad un massimo di 2.000 euro, arrivando così a 30.490 euro che non sono affatto esagerati per una Model 3 RWD.

Tra l'altro, spulciando sul sito di Tesla, si nota una Model 3 in pronta consegna a 39.470 euro, di conseguenza, facendo due calcoli, la si può pagare con incentivi solo 29.458 euro compresa messa su strada. Se si pensa che fino a gennaio la Model 3 costava 57mila euro, lo sconto nel giro di soli 4 mesi è clamoroso, poco meno della metà.

Si tratta senza dubbio di un'occasione davvero ghiotta che difficilmente si lascerà scappare chi sta aspettando da tempo di acquistare una Tesla.