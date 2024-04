La Tesla Model 3 costa 2.000 euro in meno, con nuovo Ecobonus può scendere a 26.740 euro

In casa Tesla i listini sono peggio delle scale di Hogwarts: a loro piace cambiare senza preavviso, da un’ora all’altra. Vi segnaliamo che da stamattina 21 aprile 2024 la Tesla Model 3 costa 2.000 euro in meno in Italia.

È sicuramente un’occasione eccezionale per portarsi a casa una nuova Tesla Model 3 2024, la versione Highland da noi provata di recente. Il listino italiano parte ora da 40.490 euro per la variante a trazione posteriore, che precedentemente costava 42.490 euro. Potete scegliere le colorazioni Bianco Perla Micalizzato e Nero Pastello gratuitamente, i restanti colori invece costano da 1.300 a 2.000 euro. Grazie al prezzo ribassato, anche una Model 3 Ultra Rosso rientra adesso nell’incentivo.



In alternativa potete scegliere un colore gratuito e inserire i cerchi Nova da 19 pollici a 1.700 euro, oppure: una colorazione gratuita e gli interni in bianco da 1.200 euro, optional che prima non era possibile scegliere con Ecobonus. Prendendo invece una Tesla Model 3 2024 con gli equipaggiamenti base è possibile scendere a 26.740 euro con gli incentivi auto in partenza dal mese di maggio. Ricordiamo che per avere oltre 13.000 euro di sconto bisogna avere un veicolo inquinante Euro 0, 1 o 2 da rottamare e ISEE inferiore ai 30.000 euro. Qui di seguito trovate la tabella aggiornata con tutte le quote dell’Ecobonus 2024.

Effettuando un ordine oggi stesso, gli incentivi attivi sono ancora quelli del 2023, dunque è possibile avere 3.000 euro di contributo senza rottamare nulla, 5.000 euro rottamando un veicolo inquinante. Se riuscite a ottenere un ottimo sconto con gli incentivi in partenza a maggio, aspettate a piazzare l’ordine; se invece potete aspirare al massimo ai 6.000 euro di base, forse potrebbe essere cosa “buona e giusta” anticipare la grande ondata di ordini in arrivo, prendendo la Model 3 2024 a 37.490 euro senza rottamare nulla. Se riuscite ad armarvi di pazienza, la vettura viene 34.490 euro fra poche settimane con l’incentivo base, senza rottamazione e senza ISEE.

Quasi superfluo dire che con questo cambio di prezzo la Tesla Model 3 2024 diventa un best buy assoluto, difficile (per non dire impossibile) trovare un altro veicolo elettrico che sappia darvi al prezzo di 40.000 euro la stessa potenza, la stessa efficienza e lo stesso livello di tecnologie. Per la cronaca, anche le Tesla Model S e Model X costano 2.000 euro in meno, sono però vetture premium che non rientrano negli incentivi. Il prezzo è rimasto infine invariato per la Model Y.

