Una Tesla Model 3 contri tutti: sfida con Huracan, Viper, Mustang e non solo

Conoscete la No Fly Zone di Gila Bend? Beh si tratta di un campo di aviazione usato molto spesso per corse e drag race, che di recente ha ospitato una vera e propria "Royal Rumble" con protagonista una Tesla Model 3 Performance.

Nello specifico la vettura elettrica americana se l'è vista sul 1/2 miglio (800 metri) contro - udite udite - una Shelby Mustang, una Viper, un Trackhawk, una Lamborghini Huracan, una Camaro e una Hellcat. Mettetevi dunque comodi, perché il canale Mar10 W6 ha pubblicato su YouTube ben 6 video differenti.

Nel primo la Model 3 - nella sua variante più prestante - è schierata contro una Shelby Mustang da 750 CV, continuando troviamo poi la sfida con una Viper da 510 CV, una Lamborghini da 580 CV, una Camaro da 650 CV. Dulcis in fundo, la sfida diretta con una Hellcat custom e un muscoloso Trackhawk, con potenza nominale superare ai 1.000 CV.

Ebbene, la Model 3 Performance si è dimostrata essere il solito razzo, un proiettile in grado di mettere in riga - almeno sugli 800 metri - tutte le sfidanti, eccetto due. Nulla ha infatti potuto contro la potenza esagerata della Hellcat custom e del Trackhawk, davvero un bestione divora asfalto. Guardate con i vostri occhi mandando in Play i video.