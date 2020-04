Tesla Model 3 considerata ecologica quanto un veicolo diesel, scatta la polemica

Cars.com ha deciso di mettere in piedi un evento chiamato Eco-Friendly Car of the Year, dove si premiano le vetture più ecologiche in assoluto. Per farlo, decidendo di coinvolgere quante più persone possibile, si è scelto di inserire tra le nomination auto elettriche, tradizionali, ibride, ibride plug-in e persino un pick-up diesel.

A rappresentare ogni categoria abbiamo quindi trovato Tesla Model 3, Honda Civic, Toyota Corolla Hybrid, Honda Clarity Plug-In Hybrid e il grosso Chevrolet Silverado 1500 Duramax Diesel. Tutti questi veicoli sono piuttosto ecologici se paragonati ad altre auto della stessa categoria, ma paragonare quelle appena citate tra loro è una cosa ben diversa.

Alla fine il noto portale statunitense ha deciso di assegnare la medaglia d'oro alla Toyota Corolla Hybrid, anche se la Tesla Model 3 di fatto non produce affatto gas di scarico. Scelta nonostante tutto comprensibile, considerando la loro metodologia selezionata per l'assegnazione del premio, spiegata poi in modo abbastanza chiaro. A ogni modo è partita una polemica tra gli utenti e tra la stampa specializzata: leggere che "Cars.com Nomina la Toyota Corolla Hybrid Eco-Friendly Car of the Year 2020" ha fatto drizzare un sopracciglio a molti lettori.

Per spezzare una lancia in favore di Cars.com possiamo affermare che una vettura ecologica (a loro dire) potrebbe anche non avere niente a che fare con l'efficienza, anche se questa deve per forza far parte dell'equazione. Il fatto che il Silverado 1500 Duramax Diesel sia stato nominato prova questa ipotesi perché, ripetiamo, se paragonato ad altri pick-up spicca per la sua parsimonia. Comprendiamo però che la nomina possa provocare un effetto alquanto straniante.

Nel caso voleste approfondire sull'argomento vi basta cliccare sulla fonte in calce, la quale spiega metodologia e altre informazioni generiche. Date un'occhiata e fateci sapere se siete d'accordo con Cars.com. Nel frattempo è appena arrivata la notizia riportante che la polizia tailandese ha appena acquistato sette Tesla Model 3, spendendo 3 milioni di dollari nel complesso. Tornando alla vincitrice, la Toyota Corolla, vi rimandiamo a questo recente indizio, il quale confermerebbe l'arrivo della Toyota Corolla GR per la gioia di tutti gli appassionati.