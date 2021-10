La Tesla Model 3 conquista il Regno Unito: è l'auto più venduta a settembre

La Tesla Model 3, a circa due anni dal lancio, continua a registrare numeri di vendita eccezionali all'interno del mercato europeo. Con l'arrivo dei dati di settembre per il Regno Unito, abbiamo scoperto che la berlina di Palo Alto si è imposta su tutti gli altri modelli, elettrici e non, con 6.879 immatricolazioni.

Al secondo posto si è piazzata la Vauxhall Corsa con 5.235 registrazioni, mentre a chiudere il podio ci ha pensato la BMW Serie 3 che si è fermata a 4.788 preferenze. In linea di massima tutto il settore automotive britannico a zero emissioni può gioire, perché a settembre si è verificato un incremento generale delle vendite pari al 49,4 percento su base annua. Le informazioni condivise dall'SMMT parlano infatti di ben 32.721 veicoli completamente elettrici registrati in trenta giorni, a fronte delle 21.903 immatricolazioni del settembre 2020.



Piuttosto interessante è però il fatto che la Model 3 non sia stata scavalcata dalla nuova Model Y. Da quando quest'ultima è stata commercializzata nel corso del 2020 è riuscita molto spesso a superare la sorella, ma evidentemente in UK gli automobilisti non la preferiscono in modo particolare.



In ogni caso, il notevole guadagno delle auto elettriche in termini di market share assoluto comincia a farsi importante. Certo non siamo a livello di altri Paesi (in Norvegia le EV spadroneggiano), ma oramai la progressione appare inarrestabile, anche in Italia dove il cambio di paradigma procede più lentamente.



A proposito di Regno Unito vogliamo avviarci a concludere rimandandovi ad un nostro speciale sul tema della sostenibilità e delle fonti per l'approvvigionamento energetico: l'UK punta su vento e nucleare, e l'Italia?