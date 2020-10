Tesla Model 3 inondata di fumo: ecco un altro caso di coal-rolling

Il video in alto testimonia un caso di coal-rolling molto meno grave di quelli verificatisi nel corso degli ultimi mesi. Ovviamente però è sempre un'auto elettrica a subire la nube di fumo volontaria emessa dai veicoli diesel modificati.

Il coal-rolling consiste nel ritoccare una macchina diesel per consentirle di eruttare enormi quantità di fumo dalla marmitta con la semplice pressione di un tasto mentre si è al volante. L'inquinamento derivante da questa pratica è ovviamente altissimo, e spesso negli Stati Uniti vengono messe in piedi delle vere e proprie gare in questo ambito tra proprietari di pickup.

Purtroppo però alcune di queste persone non si limitano ad esibirsi in luoghi circoscritti, ma sono fortemente intenzionati a infastidire i proprietari delle auto elettriche con del fumo scuro e un forte odore di carburante. La clip in alto non mostra un'emissione di gas di scarico fuori dal comune (per il coal-roalling), ma è chiaramente voluta e assolutamente insensata. Drive Tesla Canada, il canale YouTube il quale ha condiviso il video, è della stessa opinione:"E' uno dei più sfacciati atti di coal-rolling che abbiamo mai visto."

Come avrete sicuramente notato dal video, il conducente del pickup aveva strada libera davanti a sé, ma ha preferito aspettare alcuni secondi per farsi raggiungere dalla berlina elettrica californiana in arrivo. Probabilmente avrebbe atteso tutto il giorno. Non appena la macchina si è trovata ad una distanza di pochi metri dal veicolo diesel, l'automobilista ha attivato il sistema ed erogato una "modesta" quantità di fumo.

Ci teniamo a ricordare che questa pratica è totalmente illegale, e che le macchine modificate per attuarla possono essere dannose per la salute dei cittadini. Al momento non è stato effettuato alcun test sulle emissioni di questi veicoli, ma supponiamo non ce ne sia bisogno per trarre delle conclusioni nel merito.

Come dicevamo in apertura, il fenomeno del coal-rolling si ripete spesso, e in chiusura vogliamo riportarne altri due casi. Il primo si è verificato a Houston, in Texas, solo poche settimane fa. Il secondo d'altro canto è stato molto più aggressivo: un pickup Ford ha inseguito una Model 3 per superarla e affumicarla in modo deprecabile.