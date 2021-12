Una Tesla Model 3 ha quasi colpito un alce: abbaglianti automatici in crisi?

Viaggiare lungo le strade deserte della Svezia può comportare il rischio di colpire di tanto in tanto un alce, com'è successo a una Tesla Model 3 che ha registrato tutto grazie alle telecamere di bordo e alla funzione dashcam.

Non è la prima volta che vediamo qualcosa di simile (vi abbiamo già parlato di come Autopilot di Tesla riconosca i cervi al buio, la frenata automatica Tesla ha anche salvato un cerbiatto), questa volta però subentra un interessante dettaglio. Partiamo dal principio: siamo a bordo di una Tesla Model 3, con il conducente che sta guidando lungo un'autostrada deserta e buia in Svezia.

Sulla vettura è attivo il sistema che regola in automatico gli abbaglianti e a un certo punto succede qualcosa - già a circa 10 secondi dall'inizio del filmato. Sul lato sinistro dell'inquadratura si intravede un grosso alce avvicinarsi alla corsia occupata dall'auto, tanto che il sistema degli abbaglianti va in crisi e spegne per un attimo i fari prima di riaccenderli.

È davvero così facile mandare in crisi il sistema? Non sono pochi gli utenti Tesla che negli anni si sono lamentati di un funzionamento non sempre preciso; l'Automatic High Beam si può sempre disattivare dallo schermo centrale, è però un peccato rinunciare una feature così comoda. Il problema inoltre sembra non riguardare soltanto le Model 3, la speranza è che Tesla riesca a sistemare la funzione quanto prima.