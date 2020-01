Una Tesla Model 3 colpita da un martello in autostrada: il video

Se il video del SUV che salta uno strapiombo e finisce nell'oceano non vi sembra abbastanza assurdo, abbiamo qualcosa di ancora meglio: una Tesla Model 3 è stata colpita da un "martello vagante", caduto in autostrada a un'altra vettura.

L'incidente, a dir poco pazzesco, è stato filmato dalla telecamera anteriore della Tesla Model 3, un'auto che possiede 8 telecamere di bordo che registrano qualsiasi cosa, sia in fase di marcia che di parcheggio grazie alla Modalità Sentinella. Siamo in autostrada e il proprietario dell'auto elettrica si è visto piombare addosso, in una frazione di secondo, un martello da carpentiere, evidentemente caduto in strada a qualcuno e sollevato dalla ruota di un'altra vettura.

Colpito con forza, il martello ha rimbalzato sull'asfalto alzandosi pericolosamente ad altezza parabrezza - e proprio sul vetro principale la Tesla è stata colpita. Fortunatamente il parabrezza non è andato in frantumi, anche se il colpo è stato particolarmente violento; come documentato dal proprietario della berlina a zero emissioni, si è andata a creare una grossa crepa.

Un incidente che difficilmente avrebbe avuto risoluzione senza le immagini registrate dalla Tesla, poiché a velocità naturale è accaduto davvero tutto troppo in fretta. Solo riproducendo le immagini a velocità ridotta si può vedere come il martello sia stato sollevato in aria e come abbia colpito la vettura delle fabbriche di Elon Musk. Chissà come sarebbe andata con il nuovo Tesla Cybertruck, che ha vetri in Armor Glass...