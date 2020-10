Le Tesla Model 3 cinesi arrivano in Italia e costano meno, c'è però un 'ma'

In casa Tesla stanno cambiando alcune delle strategie chiave del marchio in materia di esportazione. Se fino a pochi giorni fa in Europa, e dunque anche in Italia, arrivavano solo auto americane, presto avremo a che fare con Tesla cinesi - che costeranno anche meno.

Come probabilmente già saprete, l'azienda di Elon Musk ha aggiornato alcuni dettagli della Tesla Model 3, trovate tutte le differenze in questo articolo dedicato. Le nuove Model 3 sono già disponibili all'ordine nel nostro Paese, il marchio americano però vi dà la possibilità di risparmiare 2.000 euro acquistando una "vecchia" Model 3 proveniente dalla Cina.

Vi abbiamo raccontato di come Tesla stia iniziando a importare in Europa le Model 3 costruite presso la Giga Shanghai, non più a Fremont negli Stati Uniti. La prima è stata scoperta in Francia grazie a una bolla di consegna, presto però arriveranno anche in Italia e costeranno 2.000 euro in meno.

L'offerta, chiamiamola così, riguarda esclusivamente le Tesla Model 3 Standard Range Plus prive delle migliorie del 2021, che saranno disponibili sul sito ufficiale soltanto fino alla fine del 2020. Dai 49.500 euro previsti di default per la Standard Range Plus arriviamo così a 47.500 euro. Come detto sopra, avete tempo fino al 31 dicembre per accaparrarvi una vettura in sconto, del resto le novità 2021 non sono così lampanti e 2.000 euro in meno non sono affatto male... a voi la scelta. Le auto aggiornate dovrebbero invece arrivare nel mese di febbraio 2021.