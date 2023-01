Ecco la Tesla Model 3 più 'cattiva' di sempre: è pronta per Pikes Peak

Forse qualcuno di voi si ricorderà della sfortunata Tesla Model 3 creata per la Pikes Peak, la gara di salita più famosa al mondo. L'auto, preparata da Unplugged Performance, registrò una serie di problemi che si conclusero con uno schianto.

La Tesla utilizzata per Pikes Peak ebbe in particolare problemi con il touchscreen e alla fine fu tutt'altro che un successo. Ma nessun problema, visto che i preparatori che l'hanno realizzata hanno ben pensato di far rinascere dalle ceneri la Model 3, rendendola “migliore, più forte e più veloce”, così come scrivono gli stessi attraverso i social.

La nuova Tesla si chiama “Bionic Phoenix” e mostra il pacchetto aerodinamico senza dubbio più vistoso mai montato su un'auto elettrica prodotta da Elon Musk. Obiettivo, provare a far registrare un tempone a Pikes Peak, magari battendo il record della Porsche 911 Turbo S, regina delle auto stradali. Nelle foto pubblicate online nelle ultime ore, si vede la nuova Tesla Model 3 con degli splitter a dir poco giganteschi, oltre che degli enormi parafanghi sporgenti, e un alettone da far invidia ad un velivolo.

Secondo quanto specificato da Unplugged Performance l'auto è in grado di sostenere fino a due tonnellate di carico aerodinamico, numeri a dir poco pazzeschi. Ma le modifiche alla Tesla Model 3 non finiscono qui visto che il posto di guida è stato spostato al centro dell'auto, così come avviene in alcune hypercar Pagani, McLaren e Koenigsegg, mentre la carrozzeria è stata realizzata con pannelli in fibra di carbonio.

All'interno sono stati ovviamente eliminati tutti gli elementi non essenziali e inserito un roll-bar, mentre i finestrini sono stati sostituiti con alternative in Lexan che hanno alleggerito ulteriormente la vettura. A completare il tutto, i cerchi in lega UP-03 da 13 pollici e delle sospensioni personalizzate. A questo punto non ci resta che vedere in azione quella che si preannuncia come la Tesla più cattiva di tutti i tempi.