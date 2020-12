Scambia la sua Tesla Model 3 per una nuova PS5: succede a Brescia

Scambiereste mai una Tesla Model 3 (Performance per giunta) per ottenere una nuova PS5? Probabilmente no, eppure noi conosciamo qualcuno che lo ha fatto davvero: il nostro amico Matteo Valenza. Ma partiamo dal principio.

Se seguite la nostra sezione Videogiochi, o comunque il mondo dei videogame in generale, sapete come acquistare una nuova PS5 in questo momento sia praticamente impossibile. Lanciata lo scorso mese di novembre, la console giapponese è stata distribuita in copie ultra limitate, terminate in pochi giorni.

Fra gli appassionati rimasti a bocca asciutta c’era anche Matteo Valenza, che pubblicando una storia sul suo account Instagram è stato contattato da un follower. L’utente della sua community si è offerto di prestargli la sua PS5 giusto il tempo di una recensione, Matteo però ha pensato: perché per così poco?

Da qui l’idea: io ti presto la mia Tesla Model 3 Performance per una settimana e tu mi regali la tua PS5. Follia pura? Beh forse. Prestare una vettura di quel calibro a un totale sconosciuto, in cambio poi di una console da gioco del valore di 499 euro, effettivamente non è da tutti. Matteo però ha voluto giocare con il destino e il racconto di questa assurda storia è tutto nel video lanciato oggi sul suo canale YouTube.