Tesla Model 3 cade da una collina: sopravvissuti tutti i passeggeri

Di recente si è fatto un gran parlare di alcuni incidenti specifici ancora da chiarire, per i quali i passeggeri di varie Tesla hanno perso la vita. Stavolta vogliamo invece concentrarci su un brutto episodio con lieto fine.

In base a quanto riportato da Teslarati, testata che si è avvalsa delle informazioni condivise dalla pagina Facebook Mountain Reporter, una Tesla Model 3 ha recentemente subito un grave incidente sulla Highway 18 tra Snow Valley e Big Bear Dam, in California. Apparentemente la vettura avrebbe perso il controllo, finendo così per precipitare dalla carreggiata cadendo giù da una collina percorrendo parecchia distanza in picchiata.

Le prime indicazioni comunicano un volo di circa 30 metri, e le immagini visibili dal post in fondo alla pagina mostrano chiaramente il fatto che la berlina elettrica californiana sia atterrata col muso. Nonostante tutto i passeggeri sono riusciti ad evadere dall'abitacolo con la forza delle loro gambe, e in seguito sono stati prontamente trasportati verso l'ospedale più vicino: per ora sarebbero da escludere ferite gravi.

Elon Musk, CEO di Tesla, ha sempre elogiato il livello di sicurezza dei propri modelli (Tesla Model Y a cinque stelle), e lo stesso hanno fatto le varie agenzie di controllo come la statunitense NHTSA o l'europea Euro NCAP. Il riscontro con la realtà va quindi a confermare i crash test, per cui le persone coinvolte nell'incidente appena discusso possono dirsi salvi anche grazie all'attenzione posta dal team Tesla in fase di progettazione.

