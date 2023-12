Tesla Model 3 contro BYD Seal: la Cina vince la sfida delle drag race?

A metà 2023 vi abbiamo raccontato del debutto di BYD in Italia, occasione in cui abbiamo avuto modo di guidare la Atto 3 nelle Langhe e vedere dal vivo per la prima volta la Seal, una berlina elettrica che in Europa sfiderà la Tesla Model 3. Ebbene i colleghi britannici di Carwow hanno fatto scontrare le due auto sul serio in una drag race.

Lanciata per la prima volta nel 2017, la Tesla Model 3 non ha certo bisogno di presentazioni: in poco tempo è diventata la regina assoluta delle vendite elettriche, scalzata qualche anno dopo soltanto dalla sorella Model Y. La BYD Seal è arrivata sul mercato mondiale proprio nel corso del 2023, è dunque un progetto innovativo realizzato con le ultime tecnologie a disposizione, anche se ricordiamo che la Tesla Model 3 è stata aggiornata al modello 2024.

Abbozzando una sorta di confronto tecnico, le due berline hanno più o meno la stessa lunghezza (la Seal è leggermente più lunga), con la Model 3 Long Range che monta una batteria da 75 kWh e due motori da 490 CV e 490 Nm di coppia. La BYD Seal arriva a 530 CV con 670 Nm, i cinesi dunque non si sono affatto risparmiati nello sviluppo del modello che - almeno sulla carta - dovrebbe avere vita facile contro la Model 3.

Bisogna però considerare anche il peso delle vetture: la BYD Seal è più potente ma pesa 2.055 kg, mentre la Model 3 Long Range “appena” 1.840. Questo dettaglio “pareggia” le prestazioni sul campo? Vediamolo subito: la prima sfida di Carwow è stata alquanto divertente, le due vetture infatti sono state impostate in modalità Eco, con la Model 3 che ha vinto facilmente grazie a qualche km/h in più. La seconda sfida è stata fatta in modalità Sport per la Seal, Standard per la Model 3 visto che non ci sono altre modalità più “cattive”: in questo caso la Seal ha battuto clamorosamente la Model 3 sullo scatto, lungo il rettilineo però la Model 3 ha recuperato parecchio terreno per un arrivo al fotofinish. Il risultato? La vittoria è stata assegnata alla Seal ma le due vetture sono arrivate sulla linea del Finish praticamente insieme. Anche la successiva sfida è andata più o meno allo stesso modo: la Seal ha vinto sullo scatto netto, inoltre ha tagliato il traguardo con un vantaggio superiore rispetto alla drag race precedente. Le due vetture sono state testate anche sulla frenata, con la Seal vincente di nuovo, anche se qui subentra anche il discorso gomme. Sembra dunque che la Cina abbia battuto gli USA, almeno in questo caso...