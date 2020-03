Tesla Model 3 o BMW Serie 3? Secondo What Car vince la Germania

Se amate la fotografia ricorderete sicuramente la feroce guerra fra sostenitori dell'analogico e fautori del digitale, che per certi versi va avanti ancora oggi. Ebbene per diversi anni avremo lo stesso scenario in campo automotive, con termiche da una parte ed elettriche dall'altra. Oggi cosa scegliereste fra una Tesla Model 3 e una BMW Serie 3?

Ovviamente parliamo di versioni aggiornate al 2019, le ultime varanti arrivate sul mercato, che What car? ha messo una di fronte all'altra. Secondo i recensori del video, la BMW è un tantino più divertente da guidare, ha una costruzione migliore e qualche opzione in più rispetto alla Tesla.

Nonostante questo, la Model 3, anche nella sua variante "base" Standard Range Plus, è più scattante, ha costi di manutenzione più bassi ed è equipaggiata di tantissima tecnologia già di serie. Inoltre, grazie alla rete di caricatori Supercharger, le Model 3 attuali riescono a ricaricarsi davvero in maniera molto veloce, rendendo comunque irrisori i tempi di caricamento.

Alla fine della battaglia però, ovvero del video, secondo What Car? la BMW Serie 3 2019 è comunque risultata una scelta più "bilanciata" per i tempi che stiamo correndo, anche se il filmato è stato tempestato di pollici in giù e commenti negativi su YouTube.