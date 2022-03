Una Tesla Model 3 contro una BMW i4 in autostrada: quale consuma meno?

Siete alla ricerca di una nuova berlina elettrica? Beh attualmente sul mercato avete due interessantissime opzioni, la sempreverde Tesla Model 3 e la nuova BMW i4, una vettura che sta spaccando pubblico e critica. Matteo Valenza le ha messe a confronto in autostrada.

La BMW i4 è appena arrivata sul mercato in due versioni, eDrive40 e M50. Entrambe molto interessanti, una per il range e l'altra per l'incredibile potenza, per saperne di più leggete pure la nostra prova delle nuove BMW i4 eDrive40 e M50. La Tesla Model 3 invece è ormai un grande classico del mercato elettrico, una regina assoluta che negli anni è stata migliorata dagli uomini di Elon Musk e oggi è davvero matura sul fronte dell'efficienza e delle prestazioni.

I test di Matteo Valenza sono stati effettuati con 11 gradi centigradi di temperatura esterna e un clima interno delle auto settato a 22,5 gradi. La Model 3 è partita con l'87% di batteria, mentre la i4 eDrive40, quella con la migliore autonomia, è partita con il 94%. A 130 km/h, la Tesla Model 3 sembra aver retto meglio il confronto, con consumi leggermente inferiori alla i4. Anche a 145 km/h e a 150 km/h l'auto californiana ha fatto registrare consumi minori, le cose sono invece cambiate quando - al cambio autisti - la Tesla ha sbagliato il preriscaldamento, consumendo così di più per tenere caldo l'abitacolo in fase di marcia. Ma mandate il video in play per vedere tutto in dettaglio.

Nel frattempo vi ricordiamo che la meccanica della Model 3 è molto simile alla Model Y: qui i nostri 5 motivi per comprare una nuova Tesla Model Y.