Una Tesla Model 3 ha battuto una Porsche Taycan Turbo S: ecco come

Il 2019 è stato un anno particolare, che ha visto una “sanguinosa” battaglia sul circuito del Nurburgring fra la nuova Porsche Taycan Turbo S e la Tesla Model S Plaid a tre motori. Ora la sfida cambia leggermente e arriva la sorellina Model 3 a sfidare la sportiva teutonica: una missione impossibile?

Vi diciamo subito che la sfida è stata portata a termine con successo dalla berlina americana, c’è però il “trucco”. Per battere la potente e costosa vettura di Stuttgart, che mette in difficoltà anche la Model S, c’è stato bisogno di una Model 3 modificata da Unplugged Performance (UP). La sfida si è tenuta in Giappone lo scorso weekend, presso il Fuji Speedway. Come potete vedere dai dati in basso, la Taycan Turbo S è stata in grado di performare il Fastest Lap, il giro più veloce della gara, con 1’55.885, a vincere la competizione di 12 giri è stato però il Team Taisan a bordo di una Model 3 modificata per l’appunto da Unplugged Performance. Numerose le modifiche/aggiunte, di seguito la lista ufficiale:

Race Spec Coilovers

Adjustable Billet Front Upper Control Arms

3 Way Adjustable Sway Bar Set

Adjustable billet rear camber arms

Adjustable billet rear toe arms

Billet Height-Adjustable Rear Spring Arms

Billet Rear Traction Arms

Billet Rear Trailing Arms

Rear competition brake pads

Steel braided brake lines

The BFB Kit – 6 Piston Carbon Ceramic Big Brakes (with competition pads)

Enduro Drive Unit Oil Cooler and Magenetic Filter for Front and Rear Drive Units

Ascension Front Fascia

Yokohama Advan Wheels 18” Advan GT

Yokohama Advan Tires 18” Advan A052

Modifiche che hanno un valore di circa 20.000 dollari, poco meno di 17.000 euro, dunque non proprio per tutte le tasche; il risultato però è una Model 3 ultra competitiva, da pista, in grado di battere anche la tedesca a zero emissioni più potente del mercato, quella Taycan Turbo S che percorre lo 0-100 in 2,9 secondi...