La Tesla Model 3 è la berlina più venduta al mondo, battuta la BMW Serie 3

Fine aprile è il periodo dell'anno nel quale tutte le società condividono i risultati finanziari e non dell'anno fiscale precedente, ma a quanto pare Tesla ha dei numeri eccezionali anche per i primi tre mesi del 2021.

In base ai dati condivisi nelle scorse ore, la Tesla Model 3 ha avuto un successo strabiliante tra i consumatori, poiché è risultata essere la berlina premium più venduta al mondo nel Q1 2021 lasciando dietro le rivali a propulsione tradizionale.

Il brand di Fremont ha smesso di condividere le vendite individuali di ogni singolo modello, ma da oggi in poi farà riferimento ad analisi prodotti da società di terze parti:"A circa tre anni e mezzo dal suo avvio produttivo, e pure senza una fabbrica europea, la Model 3 è stata la berlina premium più venduta al mondo, in quanto ha superato modelli a lungo leader nell'industria come la Serie 3 e la Classe E. Questo dimostra che un veicolo elettrico può eccellere nella propria categoria e vendere più delle controparti a combustibile fossile."

Da parte nostra escluderemmo la Mercedes-Benz Classe E come rivale diretta, sia per motivi tecnici che per ragioni economiche, ma fa comunque specie sapere che la berlina elettrica di un marchio relativamente recente abbia spodestato la Serie 3, cioè un modello storico di un produttore ultracentenario.

Tra le altre cose la Model 3 rappresenterà a brevissimo il primo modello a zero emissioni a raggiungere il milione di consegne: i dati ottenuti alla fine del Q1 2021 la portano oltre le 950.000 unità distribuite, per cui il traguardo verrà sicuramente ufficializzato alla fine del trimestre in corso.

Adesso la compagnia californiana comincerà a spingere pesantemente sulla sua Model Y che, nonostante sia stata messa in commercio da pochi mesi, è riuscita comunque a portarsi davanti alla Model 3 negli Stati Uniti, nonché ad tantissime concorrenti dello stesso segmento.

Purtroppo gli automobilisti del Vecchio Continente, nonostante possano già ordinarla sul sito ufficiale, dovranno attendere ancora alcuni mesi prima di poterla piazzare nel proprio garage. A quanto pare ci sono stati dei ritardi nella costruzione del nuovo stabilimento proprietario di Berlino, ma per il momento tendiamo ad escludere categoricamente importanti rinvii.