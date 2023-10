Tesla Model 3 'base', ecco come sarebbe la versione economica da 35k

Soltanto pochi giorni fa Tesla ha presentato la nuova Model 3, un restyling della sua nota berlina con una serie di migliore all'esterno quanto all'interno: ma come apparirebbe una versione economica della stessa auto elettrica?

Fino a qualche anno fa, quando le case automobilistiche proponevano decine di allestimenti, soprattutto per le auto low cost era solito proporre una versione di fatto “nuda” dell'auto, senza cerchi in lega e con pochissimi fronzoli, e deve essersi ispirato a tale periodo il designer del web Xtomi per realizzare una versione “entry level” della Model 3.

Nel presentarla ha specificato: “Dopo sei anni, la Model 3 è stata sottoposta ad un aggiornamento del modello, ed ecco come sarebbe il modello base economico. Presenta cerchi a disco, paraurti non verniciati e fari semplici”.

Come potete notare dalla foto pubblicata più sopra, e come già anticipato dallo stesso Xtomi, la Tesla Model 3 nelle specifiche base non presenta i cerchi in lega, ma è acquistabile quindi con i cerchi in ferro, eventualmente con l'aggiunta di copricerchi in plastica, ci aggiungiamo noi. I paraurti, come ai vecchi tempi, sono invece non colorati e in plastica nera resistente, infine spiccano i fari non a Led, quindi quelli classici che si usavano una volta.

Ovviamente si potrebbero ipotizzare anche delle “peggiorie” all'interno, magari l'assenza di schermi nella fila dei sedili posteriori, un display per l'infotainment più piccolo rispetto a quello di serie, niente finiture di pregio e rivestimenti di minor qualità.

Insomma, una vettura decisamente spartana ma in grado comunque di compiere il suo dovere: portarti dal punto A al punto B. Spazziamo via ogni dubbio, Tesla non ha in programma alcuna Model 3 economica, ma in ogni caso la domanda sorge spontanea: che prezzo potrebbe avere?

Tenendo conto che la nuova Tesla Model 3 costa attorno ai 42mila euro nella versione con trazione posteriore, è ipotizzabile qualche migliaia di euro in meno, indicativamente attorno ai 35mila per fare un prezzo tondo. Una cifra senza dubbio indifferente ma con gli incentivi si arriverebbe a circa 30mila euro, in cambio di una Tesla: non male.