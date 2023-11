Tesla Model 3 auto che supera meno ispezioni in Germania, peggio della Dacia Logan

Sono molti i possessori di Tesla Model 3 che descrivono la berlina di Elon Musk come un'auto semplicemente fantastica, ma a leggere i dati del TUV, la situazione sembrerebbe un po' differente.

Il Technischer Überwachungsverein tedesco, che si può tradurre in "Associazione di Controllo Tecnico" delle automobili in Germania, ha stilato la classifica delle centoundici auto più utilizzate in patria in base ai guasti e la Tesla Model 3, di recente uscita con il nuovo modello, si è classificata al centoundicesimo posto con una percentuale di problemi gravi pari al 14.7 per cento.

La classifica tiene conto solo di auto che abbiano almeno due/tre anni di vita, e che vengono quindi sottoposte ad ispezioni regolari. Ebbene, stando al TUV la berlina di Musk sarebbe peggiore di un'auto molto meno blasonata, con tutto il rispetto, come la Dacia Logan, centodecima per numero di guasti all'11.4%.

Il Technischer Überwachungsverein non precisa nel dettaglio di quali guasti si tratti ma parla di problemi “significativi” in particolare per quanto riguarda i freni nonché le sospensioni, che sembrerebbero essere particolarmente ricorrenti sulla Model 3.

“Non ci aspettavamo prestazioni così scarse dalla Tesla Model 3 – fanno sapere dal TUV - Ma il risultato conferma la nostra ipotesi secondo cui anche le auto elettriche necessitano di una manutenzione regolare”.

Per quanto riguarda le altre auto elettriche, la Volkswagen e-Golf si è piazzata al quarto posto assoluto con un tasso di guasto del 2,6 per cento, mentre la Zoe, uno dei 5 modelli di Renault che a breve scompariranno dai listini, è al 49esimo posto con un tasso di guasti pari al 5,1 per cento.

E' la prima volta che la Tesla Model 3 compare nell'elenco del TUV, visto che è stata introdotta in Germania solo nel 2019, ma a gennaio del 2022 la stessa associazione aveva segnalato come la Model S fosse risultata la peggior auto elettrica, con un tasso di mancato superamento delle ispezioni pari al 10,7 per cento contro una media del 4,7 per cento.