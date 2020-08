La Tesla Model 3 è l'auto 'più soddisfacente' anche per gli anziani, lo dice uno studio

La Tesla Model 3 ha appena ricevuto un plauso dai risultati di un recente studio condotto da Consumer Reports (rivista molto autorevole), il quale ha indicato la vettura come la più soddisfacente in assoluto per tutte le fasce d'età.

La ricerca ha scandagliato l'opinione di ben 420.000 automobilisti di ogni generazione, passando dai neopatentati ai conducenti più scafati. E' saltato fuori, in modo unanime, che la Tesla Model 3 è apprezzatissima. Insomma sia Millennials che Generazione X, giovani adulti ma anche ultrasettantenni, tutti loro hanno potuto trovare molti motivi per farsi piacere la berlina elettrica californiana.

Adesso vi proponiamo una serie di classifiche, divise per fasce d'età, riguardo le eventuali scelte d'acquisto per i cittadini americani. La prima concerne quelli nati tra il 1981 e il 1996, e sicuramente noterete la grossa presenza in essa di veicoli Honda: 1. Tesla Model 3; 2. Subaru Ascent; 3. Mazda CX-5; 4. Honda Accord; 5. Subaru Forester; 6. Ford F-150; 7. Honda CR-V; 8. Honda Civic; 9. Honda Odyssey; 10. Subaru Impreza.

A seguire vi elenchiamo quella scaturita dalla persone nate tra il 1965 e il 1980, dove Tesla è ancora più forte e dove il prezzo delle auto presenti cresce leggermente: 1. Tesla Model 3; 2. Tesla Model S; 3. Audi A5; 4. Tesla Model X; 5. Volkswagen Golf; 6. Toyota Prius; 7. Toyota RAV4; 8. Subaru Ascent; 9. Jeep Wrangler; 10. Volkswagen GTI.

Ecco invece quella relativa ai nati tra il 1946 e il 1964, i quali paiono apprezzare in modo particolare le muscle car a discapito di elettriche od ibride: 1. Tesla Model 3; 2. Ford Expedition; 3. Porsche 718 Boxter; 4. Tesla Model S; 5. Mazda MX-5 Miata; 6. Volvo XC40; 7. Dodge Challenger; 8. Toyota Prius; 9. BMW X5; 10. Ford Mustang.



Ultima ma non per importanza è la classifica suggerita dalla generazione nata tra il 1928 e il 1945, la quale vede trionfare ancora una volta la Tesla Model 3, con la Model S a cogliere la terza posizione. Interessante la preferenza di due varianti differenti di Toyota Prius e il ritorno quindi dei più anziani verso le motorizzazioni basate su unità elettriche o ibride senza però tralasciare la Ford Mustang, la quale fa di nuovo capolino: 1. Tesla Model 3; 2. Genesis G90; 3. Tesla Model S; 4. Toyota Prius V; 5. Honda Ridgeline; 6. Toyota Prius; 7. Subaru Forester; 8. Hyundai Santa Fe; 9. Mazda6; 10. Ford Mustang.



In riassunto, le auto elettriche si stanno aprendo una breccia sempre più ampia in tutte le fasce d'età, e in modo particolare i cittadini americani amano ogni modello proposto dalla compagnia di Elon Musk: le vendite lo confermano in modo particolare. A proposito della casa californiana, pare che sia un importante aggiornamento OTA relativo alle sospensioni di Model S e Model X sia in fase di rilascio.