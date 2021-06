La Tesla Model 3 è l'auto più americana di tutte, lo dice uno studio

Car.com ha appena rilasciato una peculiare classifica: l'American-Made Index del 2021. Si tratta di una lista ordinata che racchiude i modelli più virtuosi per contributo all'economia statunitense. La classifica include parametri come la percentuale di produzione locale, la derivazione di forniture, la gestione della manodopera e altro.

In passato Tesla si è sempre comportata bene per l'American Made Index, ma nel 2021 è riuscita a piazzare al primo posto un modello proprietario. La Model 3 infatti ha battuto di poco la Ford Mustang, ma c'è da segnalare anche la medaglia di bronzo per la Model Y: il crossover a zero emissioni ha superato Jeep Cherokee e Chevrolet Corvette.

Cars fa notare che "è la prima volta in assoluto che un veicolo elettrico si aggiudica il primato nei 16 anni totali della classifica, e fa segnare così un nuovo precedente per il futuro dell'innovazione americana."

Stranamente assente è la Ford Mustang Mach-E completamente elettrica (ecco la nostra prova), e ancor più bizzarro è il fatto che il Ford Ranger dominante nel 2020 non sia riuscito ad apparire nella top 10 visibile in fondo alla pagina. Comunque siano andate le cose, già durante lo scorso anno Tesla era riuscita ad eccellere piazzando tre modelli nella top 10: la Model S al terzo posto, la Model 3 al quarto e la Model X al quinto. Probabilmente raggiungere la cima era solo questione di tempo.

La pubblicazione ha poi fornito altri due dati degni di nota. Il primo mostra che il 68 percento di un gruppo di intervistati ha rivelato che prenderebbe in considerazione l'acquisto di un'elettrica o di un'ibrida come prossima vettura personale. Il secondo invece sottolinea che il 29 percento degli intervistati trova sia non patriottico acquistare un modello non americano (l'anno scorso era il 25 percento).

Avviandoci a chiudere senza allontanarci da quel di Fremont vogliamo menzionare un'altra particolare classifica dove Tesla spicca imperiosamente: nella top 10 dei modelli più ricercati su YouTube ci sono quattro Tesla.