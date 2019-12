Tesla Model 3: aumento dei prezzi in Cina da Gennaio 2020?

Secondo quanto riferito, Tesla aumenterà i prezzi del Model 3 in Cina a partire da gennaio 2020. La notizia è stata riportata da Reuters, che cita alcune fonti interne.

L'agenzia di stampa riferisce che il sovrapprezzo dovrebbe interessare solo le versioni importate con autonomia maggiore e performance più elevate, che attualmente sono disponibili a 62.495,56 e 72.480 Dollari, rispettivamente.

Non è chiaro che tipo di aumento abbia intenzione di applicare Tesla, che dal canto suo si è rifiutata di commentare le indiscrezioni.

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno per il mercato cinese, in quanto il produttore di veicoli elettrici sta costruendo un impianto a Shanghai che si occuperà solo della Model 3, che in Cina ha un costo di 50.500 Dollari circa nella versione base.

La Cina rappresenta una delle più grandi sfide dell'amministratore Elon Musk, il quale mira a dimostrare la popolarità raggiunta dal marchio a livello globale. Secondo alcuni dati, nel 2017 gli automobilisti cinesi hanno acquistato 770.000 veicoli elettrici, un numero che nel 2018 è salito ad 1,1 milioni di unità, pari al 55% delle vendite globali.

Secondo alcuni analisti nel 2020 gli acquisti di vetture elettriche aumenteranno ulteriormente dopo il calo di inizio 2019, grazie all'ingresso di colossi come Tesla e gli incentivi statali.