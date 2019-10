Tesla Model 3 Performance: in arrivo un nuovo Track Mode Package

Novità in arrivo per la Tesla Model 3 Performance, attuale versione top di gamma della Model 3 che può essere ordinata, in Italia, con un prezzo di partenza di 64.590 Euro (circa 15 mila Euro in più rispetto alla Standard Range Plus). Secondo le ultime indiscrezioni di queste ore, infatti, Tesla potrebbe introdurre un "Track Mode Package".

Il nuovo pacchetto di personalizzazione della Tesla Model 3 Performance dovrebbe aggiungere alcuni accessori esclusivi all'elettrica della casa californiana, andando ad accentuare il carattere sportivo del progetto, un aspetto sempre più importante per Tesla.



Questo nuovo optional dovrebbe includere le Michelin Pilot Sport Cup 2 (245/35 ZR20) utilizzate dai prototipi della nuova Tesla Roadster e dalle Model S testate al Nurburgring nel corso del mese di settembre. A completare le novità del Track Mode Package dovrebbe esserci un impianto frenante maggiorato e i cerchi in fibra di carbonio.



Il nuovo pacchetto di personalizzazione per la Tesla Model 3 Performance dovrebbe essere riservato esclusivamente ai nuovi esemplari da configurare. Chi già ha ordinato ed acquistato una Model 3 in questa configurazione potrebbe non essere in grado di effettuare l'upgrade. Per ora, in ogni caso, Tesla non ha ancora confermato queste ultime indiscrezioni ed il Track Model Package resta solo una delle tante possibili espansioni della gamma della Model 3.