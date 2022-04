La Tesla Model 3 arriva nella flotta Virtuo: si può noleggiare online tramite app

Con i prezzi del nuovo in salita e il mercato dell'usato fuori controllo da diversi mesi, sono sempre più gli italiani che si affidano al noleggio, a lungo come a breve termine. Sul fronte del noleggio breve Virtuo è attivo in Italia dallo scorso maggio e ora propone ai suoi clienti anche la Tesla Model 3.

Attivato a Milano lo scorso maggio 2021, Virtuo è il servizio di noleggio 100% digitale e on demand attivo nella città di Milano (per ora almeno). Già oggi offre una flotta di alto profilo, ora però si aggiunge un'offerta che fa gola agli utenti più tecnologici: nel capoluogo milanese si potrà noleggiare la Tesla Model 3 per i propri spostamenti, e fra questi valgono anche una gita fuori città, un week-end in una città d'arte o una vacanza verso il mare o la montagna.

Insomma siete liberi di utilizzare la Tesla Model 3 come preferite, così da saggiare le qualità della berlina americana 100% elettrica. Una novità introdotta negli scorsi mesi già a Parigi e Londra che ora arriva anche in Italia. Virtuo mette a disposizione la versione Long Range, che va ad affiancare le già disponibili Mercedes-Benz Classe A e GLA.

Anche la Model 3 si può prenotare tramite l'app Virtuo e ritirare presso la stazione Virtuo di Milano Centrale, oppure si può ricevere a domicilio con il servizio Virtuo Delivered. Per noleggiare la berlina tedesca è necessario aver compiuto 28 anni ed essere in possesso della patente da almeno 3 anni.

A proposito di auto elettriche americane: Tesla ha alzato i prezzi di Model 3 e Model Y.