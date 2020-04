La Tesla Model 3 dopo un anno di utilizzo: 5 caratteristiche top

Esiste il prodotto perfetto? A qualsiasi settore si guardi, dagli smartphone alle automobili, la riposta è ovviamente "No". Esistono degli ottimi prodotti, con i loro pregi e i loro difetti, e uno di questi potrebbe essere la Tesla Model 3 Long Range All-Wheel Drive. Dopo un anno di guida, quali sono i Pro della vettura di Elon Musk?

A dircelo è Tom Moloughney di InsideEVs USA, felice possessore della suddetta Tesla proprio da un anno. Di certo nella Top 5 delle migliori caratteristiche troviamo l'Efficienza, secondo Moloughney migliore della sua vecchia BMW i3. "Anche Hyundai fa auto elettriche dall'ottima efficienza, non sono però potenti quanto la Model 3". Subito dopo impossibile non menzionare Autopilot e tutte le feature di sicurezza, addirittura l'aspetto preferito dal redattore americano. Moloughney ama guidare e non usa Autopilot così spesso, però ha ammesso che in alcune situazioni (ad esempio lunghi viaggi in autostrada) è un'opzione eccezionale, estremamente rilassante e funzionale - anche se ovviamente ha specificato che bisogna stare sempre attenti alla strada e fare attenzione agli Alert del sistema.

Arriva poi il momento delle funzioni TeslaCam e Modalità Sentinella, che come abbiamo detto più volte ogni nuova vettura dovrebbe avere a bordo. Altro elemento da Top 5 sono i Supercharger di Elon Musk, che in versione V3 possono ricaricare fino a 250 kW. Secondo Moloughney colonnine sempre affidabili e veloci. Per chiudere in bellezza il redattore ha citato l'esperienza d'uso, "uno dei più grandi vantaggi di Tesla sulla concorrenza", merito di un sistema operativo semplice, intuitivo ma completo, pieno di informazioni utili.