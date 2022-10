Tesla Model 3 diventa più aggressiva che mai con il tocco di Manhart

Il tuner tedesco Manhart è diventato un volto noto del mondo automobilistico per aver dato vita ad alcune vetture incredibilmente performanti, come la folle Alfa Romeo Giulia da 662 CV Manhart per citarne una. Il mondo delle auto sta però virando verso l’elettrico, e il tuner tedesco ha dunque messo le mani sulla Tesla Model 3.

Il modello best seller di Palo Alto ha ricevuto una bella iniezione di aggressività dopo le attenzioni del preparatore, che ovviamente non ha migliorato le prestazioni della vettura per via delle centraline inespugnabili montante a bordo delle auto EV, ma ha migliorato diversi elementi della ciclistica con un occhio di riguardo per il comparto estetico.

Se siete tra coloro che trovano la Model 3 troppo semplice e poco appariscente, ecco che Manhart arriva in vostro aiuto con molle ribassate della H&R che fanno acquattare l’auto a terra, mentre i passaruota vengono riempiti da nuovi cerchi Manhart Barracuda in tinta Platinum Gray che calzano pneumatici più sportivi con una misura di 235/30 e diametro di 21 pollici.

Il colpo d’occhio è poi valorizzato da un nuovo splitter anteriore in fibra di carbonio e da una carrozzeria “total black” su cui campeggiano delle linee grigie e rosse che percorrono il cofano, il baule e la parte bassa della fiancata. All’interno invece ritroviamo lo stesso abitacolo di Model 3, ma i clienti potranno apportare tutte le modifiche del caso secondo il proprio gusto. Allo stesso modo, il tuner propone anche un nuovo impianto frenante maggiorato come optional.

Come detto, il powertrain della Model 3 resta invariato, accreditato dunque di 510 CV e 660 Nm di coppia (per questo si chiama TM3 510), che prendono energia da una batteria da 82 kWh. E prima di lasciarvi vi ricordiamo che il preparatore tedesco non si occupa soltanto di auto sportive, infatti Manhart ha rivoluzionato anche il nuovo Range Rover con un motore bi-turbo BMW.