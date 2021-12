Una Tesla Model 3 nell'acqua alta: sembra inarrestabile

L'acqua alta non fa assolutamente bene ai motori termici (questa strada allagata ha danneggiato decine di auto), che infatti tendono a spegnersi; cosa succede invece a un'auto elettrica? Beh nel video di oggi potete ammirare una Tesla Model 3 divertirsi nell'acqua alta senza grandi problemi.

Il filmato che trovate in pagina sembra provenire dalla Cina e vede protagonista una Tesla Model 3 capace di divertirsi nell'acqua alta, fino a essere del tutto sommersa. Un'auto tradizionale si sarebbe sicuramente fermata dopo pochi secondi, all'elettrica californiana invece sembra interessare poco la presenza di così tanto liquido sotto e attorno alla vettura.

Del resto batterie e motori sono isolati e resi impermeabili, inoltre mancano scarichi e altri componenti che potrebbero imbarcare acqua, anche se ovviamente - come si suol dire - "non rifatelo a casa", si tratta in ogni caso di un comportamento poco consono e rischioso.

Nonostante questo non è la prima volta che vediamo una Tesla finire sott'acqua. Qualcuno ha provato a immergersi anche con una Tesla Model S Plaid da 130.000 euro, in quel caso però c'erano state molte più precauzioni e gli interni dell'auto erano stati praticamente svuotati per diminuire il peso.

Nel caso di oggi si è trattato più di un evento goliardico e improvvisato e non sappiamo se successivamente la Tesla in questione ha riscontrato qualche danno. Di sicuro il conducente della vettura ha vissuto il suo minuto di gloria, anche su YouTube, dove il video sta spopolando.