Tesla Model 3 a meno di 25.000 dollari negli USA da Hertz: ecco perché

Già vi avevamo parlato dei fastidi della società Hertz per via dei tagli di prezzo delle Tesla. I continui tagli di prezzo di Elon Musk stanno mettendo sempre più in difficoltà il settore degli autonoleggi.

Hertz dunque offre un'opportunità unica per l'acquisto di Tesla Model 3 usate a prezzi incredibilmente convenienti che sono compresi compresi tra i 20.000 e i 25.000 dollari. Tuttavia, è importante notare che questi veicoli vengono messi in vendita a causa di problemi di affidabilità e costi di riparazione elevati per la società sul lungo periodo (un acquirente privato potrebbe non avere di questi problemi).

Sono disponibili in totale 100 Model 3 sul sito Hertz con chilometraggi tra 50.000 e 100.000 miglia. Considerando però lo sconto fiscale di 4.000 dollari per i veicoli elettrici usati, il prezzo effettivo può scendere a 16.500 dollari. Malgrado l'affidabilità di questi veicoli, queste Model 3 rappresentano un'opportunità interessante per chi cerca un veicolo elettrico accessibile e funzionale, offrendo un notevole valore in confronto ad altre offerte sul mercato.

Se, da un lato, abbassare i prezzi può infastidire tutta quella filiera che non interessa il consumatore privato, ciò fa molto bene al brand e alla notorietà, infatti Tesla è il marchio con più valore al mondo al momento.