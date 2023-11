La nuova Tesla Model 3 2024 eletta 'Migliore auto da acquistare' in Norvegia

La nuovissima versione della Tesla Model 3, la cosiddetta "Highland", è stata nominata come la "Migliore auto da acquistare" in Norvegia. Si tratta di un risultato a dir poco straordinario in un Paese ad alto tasso di veicoli elettrici, con le sfidanti che non erano proprio le ultime arrivate...

La nomina è arrivata dal sito automobilistico norvegese Motor.no, in vena di premi in vista della fine dell'anno. La concorrenza era tanta e di alto livello, tanto per fare i nomi si parla dell'aggiornamento della Model Y, BMW iX, Volkswagen ID.3, MG4, Peugeot e-2008, Renault Mégane e tanti altri modelli ancora. In totale, a combattere per il trofeo più importante, erano 50 candidati a quattro ruote, e a cavarsela è stata proprio la nuova Model 3 (e presto avremo la nuova Performance, la Model 3 più potente di sempre). Motivazione: il restyling ha risolto molti dei problemi esistenti nella precedente versione.

Nello specifico, a migliorare è stata la qualità dell'abitacolo del modello a 360 gradi. Gli interni della Highland sono diventati meno rumorosi grazie a nuovi materiali fonoassorbenti che circondano l'intero ambiente, assieme ai finestrini con doppi vetri adottati sia per le porte posteriori che per il lunotto; in precedenza, invece, erano presenti solamente sugli sportelli davanti e per il parabrezza.

Elon Musk può così tirare un sospiro di sollievo. Il premio norvegese, infatti, potrebbe voler dire molto, non solo per l'importanza del risultato. Proprio in queste ore la regione della Scandinavia potrebbe trasformarsi in una polveriera per il brand statunitense; uno sciopero in Svezia blocca Tesla nelle sue consegne, e all'orizzonte non sembrano esserci dei miglioramenti. Ma nello Stato vicino, a quanto pare, il marchio sembra godere di grande stima.

Si tratta di un Paese con un'altissimo tasso di mezzi green; basti pensare che nei primi dieci mesi di quest'anno in Norvegia sono stati venduti più di 87.000 automobili Full Electric, vale a dire l'83,5% dell'intero mercato.