La nuova Tesla Model 3 2023 fotografata in California con un telo camouflage

Pur essendo uscita originariamente nel 2012, la Tesla Model S è ancora a listino, anche se negli anni è cambiata profondamente (La nuova Tesla Model S 2021 potente come PS5). Lo stesso destino spetta anche alla Tesla Model 3, il best seller di Elon Musk che presto potrebbe ricevere un piccolo upgrade estetico.

Della notizia si vocifera da tempo, ora però in California è stato fotografato un prototipo con protezioni camouflage. Secondo molti è la conferma definitiva: Tesla sta lavorando alla nuova Model 3 2023. Il progetto avrebbe anche un nome in codice, ovvero Highland.

Ma quali novità potrebbe portare un modello MY23? Negli anni scorsi Tesla ha sviluppato un nuovo sistema per la produzione della Model Y, il cui telato viene "stampato" in un blocco unico, facilitando l'assemblaggio e richiedendo meno pezzi del solito (ecco come viene assemblata la Tesla Model Y a Berlino); Elon Musk vuole sicuramente portare questo metodo anche su Model 3, non sappiamo quanto però, se la cosa avverrà già con il modello 2023.

Un cambio di questo tipo nelle linee produttive scatenerebbe ovviamente ritardi nelle consegne, e visto il momento già difficile potrebbe non essere un timing perfetto. Model Y però sta iniziando a vendere più di Model 3, dunque l'azienda potrebbe sfruttare questa cosa per effettuare il passaggio e produrre un veicolo rinnovato.

Analizzando il prototipo fotografato si può poi capire come la vettura appartenga a Tesla stessa (lo si intuisce dalla targa) e come il telo frontale vada a coprire una larga porzione di fari anteriori. Questo potrebbe indicare un importante aggiornamento, con Tesla pronta a installare delle telecamere direttamente nel blocco dei fari. Non è una notizia confermata, in questo modo però la società andrebbe a coprire un attuale punto cieco delle telecamere. Per saperne di più sulla nuova Tesla Model 3 non ci resta che aspettare fiduciosi.