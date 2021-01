La Tesla Model 3 2021 è piena di difetti? La storia di Andrew Chan

Il 2020 è stato un anno devastante per moltissimi settori, automotive compreso, l’onda tremenda del Coronavirus però ha colpito solo in parte Tesla - che nonostante tutto ha macinato un anno da record e sfiorato le 500.000 vetture consegnate. Un trionfo per Elon Musk, che ora però deve fronteggiare una nuova polemica relativa alla qualità.

Da Hong Kong infatti arriva una nuova stoccata all’azienda californiana, con l’utente Andrew Chan che ha avuto non poche delusioni con la sua nuova Model 3 2021 fabbricata a Shanghai. Prima di continuare con la storia di Chan, raccontata a InsideEVs, vogliamo ricordarvi che il nostro amico Matteo Valenza ha realizzato un video su tutti i difetti riscontrati sulla sua Tesla Model 3 Performance dopo un anno di possesso, se non avete letto il nostro articolo e visto il suo filmato vi consigliamo caldamente di recuperare.



Dicevamo, Andrew Chan: l’utente ha acquistato una Model S nel 2015 e una Model X nel 2017, dunque è un Tesla Fan in piena regola, con la sua Model 3 2021 però non è andato tutto liscio. Al momento della consegna all’uomo è stato permesso solo un’ispezione interna della vettura, non all’esterno, cosa che già ha suscitato un senso di “straniamento”. Perché Tesla non voleva un controllo esterno prima della vendita? Non lo sappiamo, sta di fatto che anche solo all’interno Chan ha trovato non pochi difetti - che ha documentato con diverse fotografie.



L’aspetto più assurdo della vicenda è che in seguito al pagamento delle tasse di immatricolazione Tesla non ha potuto cambiare la vettura al neo proprietario, che ha però lasciato la Model 3 al punto vendita perché venisse sistemata. Morale della favola, ora ci vorrà metà febbraio per avere una Model 3 senza difetti. Applaudiamo dunque al record appena ottenuto da Tesla, speriamo però che la società non abbia accelerato un po’ troppo mettendo da parte la qualità, sarebbe una pessima pubblicità...