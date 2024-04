La Tesla Model 2 uscirà o no? I 'misteri' di Elon Musk stanno irritando gli investitori

L'ambiguità di Elon Musk è un qualcosa al quale siamo abituati. Peccato che quando si è alla guida di una multinazionale gli investitori vogliono essere sicuri di aver messo i loro soldi nel posto giusto. Tesla Model 2 è l'interessata di oggi. Nonostante sia una certezza, ancora non sappiamo né quando uscirà e né quanto costerà.

Ma questa non è l'unica preoccupazione degli investitori. Sono anche frustrati per la mancanza di chiarezza riguardo alla situazione dei Robotaxi recentemente annunciati proprio dallo stesso Musk. Gli investitori inoltre vogliono anche vedere un miglioramento nelle vendite e un'inversione nella tendenza negativa delle azioni di Tesla.

La recente notizia dei licenziamenti del 10% del personale globale di Tesla con sede ad Austin, Texas, non ha fatto altro che alimentare ulteriori preoccupazioni. Alcuni analisti di Wall Street hanno espresso la necessità di risposte chiare da parte di Tesla durante la conferenza sugli utili prevista per il 23 aprile. Per rassicurare i mercati, ed evitare inutili agitazioni da parte degli stakeholders, Elon Musk è chiamato ad una maggior chiarezza e ad un'esposizione dei piani strategici dell'azienda.

Dan Ives, analista senior di Wedbush, ha definito la mancanza di comunicazioni di Musk sulla Model 2 come "agonizzante" per gli investitori di Tesla, sottolineando l'importanza cruciale di tale veicolo per il futuro dell'azienda. Anche le grandi banche starebbero trattenendo il fiato, chiedendo anche queste chiarezza su questi temi cruciali.

Sebbene alcuni investitori sembrino apprezzare l'idea di concentrarsi sul Robotaxi anziché sulla prossima Model 2, l'incertezza sul futuro della produzione di Tesla continua a pesare sulle azioni dell'azienda, che sono diminuite di oltre il 45% dal picco più alto raggiunto nel mese di luglio 2023.

