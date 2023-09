Tesla Model 2, quando potremo vederla in strada? C'è chi la immagina così

Fra le auto più attese dei prossimi anni vi è senza dubbio la Tesla Model 2. Dovrebbe infatti costare 27mila euro salvo incentivi, di conseguenza è chiaro come la futura compatta, se soddisferà le attese, farà avvicinare moltissimi automobilisti al mondo degli EV.

Ma come sarà esteticamente? Per ora tutto tace anche perchè fino ad oggi il buon Elon Musk non ha fornito alcuna indicazione. Si sa solo che sarà una “sorella minore” della Tesla Model 3, di recente svelata nel nuovo modello, di conseguenza dovrebbe essere una vettura dalle dimensioni di una Golf, un'Audi A3, una Classe A e una BMW Serie 1.

Una classica hatchback ma, come detto sopra, low cost. Obiettivo di Tesla, abbattere ulteriormente i prezzi proponendo una vera e propria “auto del popolo”, o poco ci manca, mettendola in vendita a meno di 30mila euro.

Il designer del web Mirko Del Prete ha cercato di ipotizzare come potrebbe essere la nuova vettura di Tesla, e il risultato lo trovato qui sopra: una realizzazione che appare davvero interessante e chissà che alla fine il modello che verrà messo in commercio non sia davvero così.

Mirko Del Prete punta su un muso “cattivo” grazie a dai fari anteriori decisamente sottili, in linea con i design più moderni, ma anche delle linee nette e taglienti, senza dubbio una versione meno “morbida” rispetto alle Tesla al momento in circolazione (salvo ovviamente il Cybertruck).

Belli anche gli specchietti retrovisori, decisamente aerodinamici, nonché le prese d'aria sul paraurti anteriore che regalano alla vettura un'impronta decisamente sportiva. Come detto sopra, al momento purtroppo non abbiamo alcuna informazione ufficiale sulla nuova Model 2, ne tanto meno è certo il nome del modello.

Elon Musk l'ha comunque nominata più volte, di conseguenza è chiaro che si trovi nei piani dell'azienda. Purtroppo Tesla ci ha insegnato che dall'annuncio di un modello alla sua messa su strada passano diversi anni di conseguenza bisognerà armarsi di tanta pazienza.