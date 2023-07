La Tesla Model 2 sarà prodotta in India: nuovo impianto per auto da 22.000 euro

La strategia commerciale di Tesla è stata chiara sin dall’inizio, ovvero dal 2012: il lancio di auto di lusso avrebbe finanziato vetture premium e successivamente di massa come Model 3 e Model Y. Ora però è il momento di una compatta più economica e per questo motivo Elon Musk vuole costruire una fabbrica in India.

Gli ultimi rumor provenienti dal web parlano di una nuova fabbrica Tesla capace di produrre 500.000 unità all’anno da circa 24.000 dollari l’una, ovvero poco meno di 22.000 euro al cambio. I piani di espansione in India sono rimasti in stand-by per diversi anni, ora però l’affare sembra essere tornato in auge, con Tesla stessa che lo scorso mese di maggio ha avuto diversi colloqui con rappresentanti locali, accordandosi infine per la costruzione di un impianto e la successiva entrata sul mercato.

Elon Musk ha incontrato il primo ministro Narendra Modi direttamente negli USA il mese scorso, confermando l’investimento alla fine del colloquio e dicendo “saremo veloci per quanto umanamente possibile”. Times of India ha infine pubblicato le indiscrezioni di cui sopra, ovvero della volontà da parte di Tesla di costruire un impianto da 500.000 auto l’anno, dal costo finale di circa 24.000 dollari. Finalmente dunque si accelerano i lavori sulla tanto agognata “Tesla Model 2” di cui si parla dal Tesla Battery Day di fine 2020. Ecco cosa sappiamo finora sulla Model 2 economica, anche se il nome non è stato ufficializzato. (La foto cover è solo un render)