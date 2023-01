La Tesla Model 2 economica arriverà solo nel 2024? Ecco perché...

Tesla è pronta a lanciare sul mercato la sua auto low cost. Si tratta di quella che è stata ribattezza Model 2 (nome tutt'altro che ufficiale) e che dovrebbe costare attorno ai 25.000 dollari, circa 24.000 euro.

Secondo quanto sostenuto da alcuni analisti, la Tesla Model 2 dovrebbe comunque vedere la luce solamente nel 2024, visto che per il 2023 sono attese moltissime novità con un calendario alquanto fitto. La cosa certa è che dopo le voci circa una Model Y più economica, spunta ora una nuova indiscrezione che spinge verso un calo di prezzo dell'auto elettrica più famosa al mondo: che Elon Musk stia pensando di renderla più democratica? Difficile saperlo, in ogni caso i dati di vendita mostrano un record di consegne per il 2022. Nel corso dell'anno che si è chiuso poche ore fa, Tesla ha registrato ben 1,3 milioni di immatricolazioni, +40% rispetto al 2021, ma nel contempo si è registrato un tonfo in Borsa clamoroso, -65%.

Il mercato non ha quindi dato ascolto a Elon Musk, convinto che Tesla diverrà l'azienda con il maggior valore al mondo, e la colpa va alle recenti mosse dello stesso imprenditore di origini sudafricane, fra l'acquisizione di Twitter (costato ben 44 miliardi di euro) e la cessione di numerose azioni della stessa azienda. In ogni caso, come detto sopra, nei piani della società vi sarebbe un'elettrica economica e ne sono convinti in particolare gli analisti statunitensi di Loup Ventures, che su Twitter hanno pubblicato un post in cui si legge: "Tesla aspetterà fino al 2024 per annunciare la Model 2. Se la società annunciasse troppo presto l'auto low cost rischierebbe di rallentare le vendite della Model 3 durante quella che probabilmente sarà un' ampia recessione automobilistica".

Tesla sembrerebbe quindi avere due priorità per l'anno appena iniziato, a cominciare dal Cybertruck, il pick-up elettrico presentato nel 2019 e già con 1,6 milioni di preordini all'attivo. Sul tavolo anche il famoso camion elettrico Semi, ma anche un restyling della Model 3 e la sopracitata Model Y economica con batterie 4680. La "baby Tesla" potrebbe dare comunque un vero e proprio scossone al mercato, un settore, quello delle Segmento C, che attualmente vede saldamente al comando la Volkswagen Golf.