Tesla Model 2, se la 'piccola' di casa Musk fosse così vi piacerebbe?

La pagina Instagram @sugardesign_1 ha proposto un concept della prossima Tesla Model 2 attualmente in sviluppo. Quest'auto sarà l'economica di casa Tesla con un prezzo che si aggirerà tra i 20.000 e i 25.000 dollari.

Tesla Model 2 sarà la sorella in versione compatta della Model 3 e della Model Y. Questo render tiene in considerazione il fatto che Model 2 avrà molte caratteristiche comuni (in termini di design di ispirazione) alla Model 3, attualmente il modello più popolare di Tesla anche se non il più venduto in Europa dove è la Model Y a dominare.

Non è da escludere neanche che Tesla possa optare per una Model 2 con forme da crossover per capitalizzare il successo recente di questo segmento di mercato. Dopo le primissime indiscrezioni che riportavano una produzione in India adesso, probabilmente, sappiamo quasi con certezza che verrà prodotta nella Gigafactory cinese di Shangai (almeno una parte di esse), ma non sono ancora trapelate informazioni significative sulla sua produzione.

Un altro render che vi avevamo mostrato invece, proponeva un design di Model 2 come una Model 3 "tagliata" e resa di dimensioni molto più compatte. Chissà quando avremo informazioni ufficiali. Tesla potrebbe mettersi a lavoro su questa soluzione dopo che avrà ultimato il lancio del Cybetruck.