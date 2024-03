Tesla Model 2, Musk conferma: 'Si farà a Berlino, in Germania anche il Semi'

Nonostante le proteste costanti degli ambientalisti, Elon Musk sta cercando in tutti i modi di espandere la sua fabbrica di Berlino di altri 170 ettari. Ora sappiamo anche perché: il CEO della compagnia ha confermato che in Germania verrà prodotta la nuova Model 2 economica accanto alla Model Y.

Chiamiamo il modello Model 2 per praticità, il nome però non è ancora stato svelato ufficialmente. Nonostante questo è praticamente certo che nel polo industriale di Grünheide, vicino Berlino, verrà costruita la piccola della casa americana, la cui produzione dovrebbe partire nel 2025. A dire il vero la vettura sarà certamente assemblata a Austin, presso la Giga Texas, nella seconda metà del 2025, a Berlino invece potrebbe arrivare soltanto nel 2026, sono però tutte date che andranno confermate.

La notizia sarebbe trapelata da un rapporto pubblicato da Handelsblatt, secondo cui Musk avrebbe indetto una riunione con i vertici della Giga Berlin nella giornata di mercoledì 13 marzo 2024 per spiegare che la fabbrica avrebbe costruito il modello più compatto ed economico della società, che deve ancora essere svelato. Le novità non finiscono qui perché a Berlino potrebbe essere costruito anche il Tesla Semi, la grande motrice elettrica che serve per il trasporto merci.

Non resta che sperare che il polo tedesco di Tesla venga presto lasciato “in pace” dagli attivisti pro-ambiente. Al di là delle pacifiche manifestazioni attorno alla fabbrica, la Giga Berlin è stata di recente vittima di un incendio doloso che ha danneggiato l’impianto elettrico e costretto la produzione a fermarsi. Un danno ingente, sia materiale che morale, che Elon Musk ha definito “totalmente stupido, si dicono difensori dell’ambiente e poi colpiscono un’azienda che produce auto elettriche”.

