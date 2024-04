Tesla, senza Model 2 quale futuro? Le difficoltà del Cybertruck e i dubbi sul Robotaxi

I dati sono eloquenti: Tesla è crollata in questo primo trimestre del 2024 con una quota di auto consegnate tornata sotto le 400mila. Numeri che non ammettono repliche e che per il momento certificano un risultato negativo dell'azienda di Elon Musk.

Per la prima volta negli ultimi anni il futuro di Tesla appare quanto mai fumoso, e non sono solo i dati di vendita a certificarlo. Sia chiaro, il mercato sta vedendo l'ingresso di altre case automobilistiche e delle loro elettriche, che stanno cercando di rosicchiare quote di mercato a Tesla, ma in ogni caso i numeri registrati in questo primo scorcio del 2024 non vanno affatto presi sotto gamba.

A sottolineare le grandi incertezze di Tesla è Lennart Wermke, di Automobilwoche, che si sofferma sulla notizia della possibile cancellazione della Model 2. Lanciata da Reuters e Autonews, riconosciute come fonti autorevoli, Elon Musk l'ha smentita, o meglio, ha rilanciato con la presentazione del Robotaxi il prossimo 8 agosto.

Ma può una vettura di questo tipo “salvare” le sorti dell'azienda? Ci spieghiamo meglio. La Tesla Model 2, auto elettrica da 25mila euro, ha scatenato l'hype da parte non soltanto dei fan della casa a stelle e strisce ma anche di coloro che attendevano una vettura economica da anni in casa Tesla. Sarebbe stata l'auto della svolta, non soltanto per la stessa azienda ma per l'intero mercato mondiale.

Se infatti la Model Y è stata l'auto più venduta in assoluto nel 2023, con un prezzo superiore ai 40mila euro, immaginatevi quali dati di vendite avrebbe potuto registrare un'auto potenzialmente più economica di almeno 15mila euro.

Il robotaxi non può affatto suscitare lo stesso interesse di un'auto per il popolo come sarebbe stata appunto la Model 2. Si tratta infatti di una sorta di esperimento, così come lo è stato per certi versi il Cybertruck, auto che è tutt'altro che globale visto che è vendibile solo negli Stati Uniti e che non è esente da problemi. In Europa non è omologabile e tanto meno in Cina, uno dei mercati principali di Tesla, e ciò rappresenta senza dubbio un problema.

Il Robotaxi giunge tra l'altro in un momento in cui le vetture a guida autonoma come Waymo di Google o Cruise di GM, stanno godendo di fama tutt'altro che positiva. Inoltre quando potrebbe entrare in azione? Difficilmente in un futuro prossimo, mentre è molto più probabile che passino diversi anni prima del suo effettivo commercio.

“Questa dovrebbe essere la prossima grande novità di Tesla? È difficile crederci”, scrive Wermke che poi aggiunge: “Analisti, investitori e, per ultimi ma non meno importanti, i fan del marchio Tesla stanno aspettando la prossima grande novità da Elon Musk e dai suoi ingegneri. Un modello entry-level del marchio avrebbe avuto il potenziale per scuotere il settore. Il Cybertruck e un robotaxi non hanno questa possibilità. Le vendite del marchio stanno già diminuendo e la concorrenza sta diventando sempre più forte”. Musk riuscirà a stupirci ancora?

