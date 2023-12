Tesla Model 2, Elon Musk: 'Sarà una rivoluzione, produzione in stato avanzato'

In un'intervista con Munro Live, il CEO di Tesla, Elon Musk, ha rivelato qualche dettaglio sullo sviluppo del prossimo modello della casa automobilistica californiana. Musk ha accennato proprio alla Tesla Model 2, dichiarando che il team è attualmente impegnato nello sviluppo e che sarà un progetto pensato per grossi volumi di vendita.

Queste informazioni confermano i precedenti suggerimenti dello stesso Musk riguardo a un modello Tesla da 25.000 euro. L'obiettivo è produrre un'auto elettrica conveniente e redditizia, riducendo i costi di produzione. Musk ha confermato che la Model 2 sarà inizialmente prodotta nella Gigafactory in Texas, con piani futuri per la produzione in Messico e considerazioni per una sede europea a Berlino.

Inizialmente si è vociferato che questa vettura sarebbe uscita nel 2023, prospettiva ormai irrealistica. Nonostante Musk affermi che lo sviluppo è attualmente in fase avanzata, la tempistica potrebbe essere molto più lunga. Tesla mira a introdurre questo veicolo economico per rimanere competitiva globalmente, soprattutto di fronte alla concorrenza cinese, considerando anche che l'appena arrivato Tesla Cybertruck potrebbe richiedere del tempo per generare profitti significativi.

In questo render vi abbiamo proposto una possibile fisionomia della Tesla Model 2 che, sempre secondo queste immagini, si ispirerebbe alla Volkswagen ID.3. Chissà quando arriverà questa nuova piccola di casa Tesla, nel frattempo le speculazioni si stanno facendo sempre più fitte.