Tesla Model 2, Elon Musk alza l'hype: 'Costerà la metà della Model 3 e sarà autonoma'

Elon Musk è tornato a parlare della Tesla Model 2 e lo ha fatto in occasione di una conferenza stampa con Morgan Stanley. Si è discusso principalmente di Twitter, ma il CEO della casa automobilistica americana è stato anche incalzato sulla “piccola elettrica”.

Da tempo si narra dell'arrivo della Tesla Model 2, auto che dovrebbe avere 400 km di autonomia, e di recente è stata avvistata una curiosa Mazda CX-30 con componenti Tesla che poteva nascondere proprio la 2. Nulla di certo ne di ufficiale sia chiaro, ma comunque l'hype nei confronti della vettura sembrerebbe altissimo.

E ad aumentarlo ci ha pensato proprio Elon Musk che ieri ha fornito un po' di dettagli sulla prossima Tesla: "C'è un chiaro percorso per realizzare un veicolo – le parole del manager di origini sudafricane - un veicolo più piccolo, che costerà circa la metà del costo di produzione del nostro Modello 3 (25mila dollari ndr). Quel veicolo – ha proseguito - sarà utilizzato quasi interamente in modalità autonoma”.

Musk ha aggiunto e concluso: “Per Tesla l'autonomia è una cosa gigantesca. Per le persone che hanno utilizzato il Tesla Full-Self Driving e hanno visto quanto rapidamente si siano evolute le sue capacità, dovrebbe essere ovvio quanto questa sia la cosa più importante per Tesla”.

Purtroppo Elon Musk non ha fornito altri dettagli, a cominciare da un'eventuale data di lancio della nuova Model 2, che sicuramente non verrà prodotta nel 2023 tenendo conto che l'azienda si sta concentrando sul Cybertruck e il Semi. Probabile che sia quindi il 2024 l'anno designato per la piccola Tesla, una vettura che potrebbe letteralmente sconvolgere il mercato visto che il prezzo appare decisamente allettante.

Basti pensare che in Italia una Fiat 500 elettrica parte da circa 29mila euro, ed inoltre non va dimenticato che oltre oceano le auto costano ben di più. Non è quindi da escludere che alla fine la Model 2 possa avere un prezzo di listino, che sarebbe clamoroso, attorno ai 20mila euro.