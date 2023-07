La Tesla Model 2 sarà così? Eccola in versione Model 3 'troncata'

Nelle ultime settimane sono tornati a circolare con forza i rumors inerenti la Model 2, la piccola di casa Tesla che dovrebbe letteralmente sconvolgere il mercato. Si mormora che sarà realizzata in India e che costerà 22mila euro, indiscrezioni che se venissero confermate non farebbero altro che piacere.

Del resto pensare ad un'auto elettrica a firma Tesla, a quel prezzo, sarebbe fantastico per un mercato degli EV che sta migliorando lentamente ma che fatica a registrare quell'esplosione che forse molti si attendevano.

Ad eccezione proprio dell'azienda americana, che di fatto ha fagocitato il settore, tutte le altre stanno faticando a trovare spazio e l'esempio più lampante è quello di Volkswagen, il cui CEO Thomas Schafer è stato protagonista di una sfuriata negli scorsi giorni all'indirizzo dei dirigenti dell'azienda.

Tornando alla nostra Model 2, i colleghi di Autopian hanno ipotizzato una versione mai vista prima fra i render proposti, leggasi un modello con la coda tronca: di fatto è identica alla Model 3 ma con la coda tagliata.

Nel corso degli anni numerose aziende hanno proposto delle vetture “troncate”, come ad esempio la Jetta e la Golf, ma anche la Bmw Serie 3 e la Compact, e via discorrendo. Di fatto il modello più piccolo dell'originale mantiene lo stesso passo ma il retro viene tagliato di netto, accorciandone le dimensioni.

A nostro avvisto la Model 2 proposta appare estremamente interessante, anche se ovviamente c'è il problema delle tre porte che potrebbe far storcere il naso a molti per la scomodità di salire sui sedili posteriori.

In generale, vedendola da dietro, appare un mix fra la Golf e la Scirocco, una sorta di shooting brake molto corta che non sfigura affatto. La speranza è che possano giungere quanto prima notizie ufficiali in merito alla Tesla Model 2, e a riguardo va sottolineato l'incontro recente fra Elon Musk e il primo ministro indiano, Narendra Modi, avvenuto negli Stati Uniti a giugno.

L'idea è quella di realizzare una fabbrica da 500mila vetture all'anno e i lavori potrebbero partire a cavallo fra fine 2023 e inizio 2024.