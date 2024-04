Tesla Model 2 cancellata? Capo progettista di Musk sibillino: 'Restate sintonizzati...'

Sono passati pochi giorni da quando Reuters e Autonews hanno sganciato la bomba circa il fatto che la Tesla Model 2 sarebbe stata cancellata. La futura piccola di casa Tesla potrebbe non entrare più in produzione, nonostante il grandissimo hype che si era creata verso la stessa.

Ma è andata davvero così? Elon Musk ha di fatto smentito la notizia, rilanciando poi con l'annuncio della presentazione del Robotaxi, il taxi a guida autonoma, e nelle scorse ore è stato Franz von Holzhausen a spegnere l'incendio.

Il noto capo progettista di Tesla, quindi la mano che si nasconde dietro a tutte le vetture della casa automobilistica Made in Usa, ha di fatto smentito le notizie circa una cancellazione della Tesla economica, in occasione di un evento domande/risposte che si è tenuto al Petersen Auto Museum di Los Angeles.

A precisa domanda circa il fatto che la Tesla Model 2 fosse stata cancellata, il designer ha replicato dicendo: "Direi semplicemente di restare sintonizzati, non credere sempre a quello che leggete”. Parole che sembrano appunto contrastare con le notizie di Reuters e di Autonews, e che di fatto fanno il paio a quanto rilasciato dallo stesso Musk subito dopo la diffusione della “bomba”. L'ex uomo più ricco al mondo ha infatti commentato via X che l'agenzia internazionale stesse semplicemente “mentendo”, di conseguenza si è trattato di una secca smentita, anche se non ha purtroppo aggiunto dell'altro.

Difficile capirci qualcosa in queste smentite criptiche e monosillabi, e non è ben chiaro come mai qualcuno in Tesla non abbia detto per filo e per segno come stiano veramente le cose circa il futuro della Model 2. Probabilmente si tratta dell'ennesima tattica di Elon Musk, che rimanendo sottotraccia potrebbe poi uscire allo scoperto svelando appunto la piccola di casa Tesla quando meno ce lo si aspetta.

O magari vi è realmente qualcosa di vero nelle anticipazioni della Reuters e di Autonews, che ricordiamo, vengono considerate fonti molto attendibili quanto autorevoli. La sensazione è che il “tormentone” circa il futuro della Tesla Model 2 proseguirà ancora a lungo, almeno fino a che la vettura non verrà definitivamente svelata, o magari, realmente cancellata.

