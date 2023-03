Tesla Model 2 da 25mila dollari? Munro: 'Ecco perché il Messico è il posto ci giusto'

C'è grande attesa nel conoscere i piani futuri di Tesla legati alla Model 2, la piccola vettura della casa automobilistica di Elon Musk che dovrebbe letteralmente sconvolgere il mercato con un prezzo di 25mila dollari.

In occasione del recente Investor Day di Tesla che si è tenuto l'uno marzo scorso, Elon Musk ha solamente accennato alla Tesla Model 2, nascondendola sotto un telo, e facendo chiaramente capire che la stessa vettura uscirà, senza comunque specificare quando.

L'annuncio, giunto in contemporanea con la notizia della costruzione di una Gigafactory in Messico, fa chiaramente capire come il progetto sia ormai prossimo ad entrare nel vivo. Ci crede fermamente un grande esperto di auto come Sandy Munro, secondo cui: “L'impianto messicano è una mossa geniale – le parole rilasciate attraverso un video pubblicato su Youtube - abbiamo condotto studi che hanno rilevato che in alcuni luoghi, e in alcune situazioni, il Messico è più economico della Cina”.

Secondo Munro, quindi, la scelta del Messico è tutt'altro che casuale e va letta in un'ottica di riduzione dei costi. In un impianto messicano, infatti, i lavoratori potrebbero essere pagati meno che negli Stati Uniti, di conseguenza sarebbe più semplice produrre un'auto economica.

"Perché andare in Cina se puoi arrivare in Messico?", ha detto ancora Munro, ricordando come siano state molte le case automobilistiche che negli ultimi anni hanno aumentato la loro presenza oltre i confini statunitensi, per via di costi della manodopera inferiori, e anche per costi di spedizione e produzione più bassi.

Si pensi ad esempio ad alcuni pick-up di Ram e General Motors che vengono costruiti proprio in Messico, e lo stesso intende fare Tesla con la sua Model 2. Quindi Munro ha concluso mettendo in guardia i 'nemici' di Musk: "Ogni volta che qualcuno apre la bocca e dice 'non può succedere', Elon si presenta per dimostrare che si sbagliano. Se vuoi essere un suo oppositore, vai avanti... Alla fine della giornata perderai sempre, soprattutto se scommetti contro Elon Musk”.