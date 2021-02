Sarà così la Tesla Model 2 da 20.000 euro? I render di Kleber Silva

Di carne al fuoco, allo scorso Battery Day di settembre 2020, Elon Musk ne ha messa parecchia, dalle nuove batterie 4680 alla Tesla compatta da poco più di 20.000 euro (25.000 dollari). Di questa vettura sappiamo soltanto che si farà, non come sarà, qualcuno però ha provato a renderizzarla.

Quella che probabilmente si chiamerà Tesla Model 2, anche per posizionarsi subito in modo corretto all’interno della line-up e scalzare la Model 3 come Tesla più accessibile, sarà la prima vettura della società californiana a esser disegnata e progettata al di fuori degli Stati Uniti, negli uffici Ricerca e Sviluppo della Giga Shanghai cinese.

Non sarà però un’auto destinata al solo mercato asiatico, tutt’altro: Tesla la costruirà in Cina per esportarla in tutto il mondo, in tutti i mercati in cui è già attiva. Non sappiamo se anche la Giga Berlino la costruirla prima o poi, di sicuro la produzione tedesca inizierà con la Model Y, dunque per ora bisogna restare su territorio cinese per parlare della Tesla compatta.

Ovviamente si tratta di una vettura molto attesa, il modello più accessibile di Elon Musk e soci, pronto ad accompagnarci nelle nostre scorribande urbane, con tutta la qualità Tesla ma senza dover per forza acquistare una berlina premium o un SUV/crossover. Mentre aspettiamo notizie più chiare sull’aspetto dell’auto, ecco i render firmati Kleber Silva, lo stesso autore dei disegni relativi alla nuova Fiat 127/147.