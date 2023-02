'Tesla minaccia alla sicurezza'. L'inquietante pubblicità in onda durante il Superbowl

Durante la notte passata è andato in scena il Superbowl 2023, l'evento sportivo che catalizza ogni anno l'attenzione di circa 123 milioni di persone davanti alla tv. Le pubblicità passate durante lo show sono considerate fra le più importanti dell'anno e nel contempo fra le più care, e fra le tante mandate in onda anche quella contro Tesla.

Il commercial in questione è stato firmato da Dawn Project, un video che senza troppi mezzi termini ha pubblicizzato tutto ciò che di negativo, a suo modo di vedere, racchiude la guida autonoma di Tesla, il famoso autopilot. Il filmato mandato in onda ha quindi mostrato una serie di problemi riscontrati, a cominciare dall'incapacità del software di bordo della casa automobilistica di Elon Musk di riconoscere i manichini di bambini e passeggeri, ma anche il divieto di sorpasso e transito nonchè l'incapacità di riconoscere il senso di marcia.

Si tratta di un video per certi versi inquietante che va ad aggiungersi alle numerose polemiche emerse negli ultimi tempi, a cominciare da quelle riguardanti il famoso video della guida autonoma di Tesla del 2016, rivelatosi di fatto un fake, solo una dimostrazione.

La pubblicità di Dawn Project verrà mostrata in molte capitali americane, compresa Washington e soprattutto Austin in Texas, la sede di Tesla, e mira a scoraggiare i clienti dall'acquistare quella che è ad oggi l'auto elettrica più famosa al mondo. "L'annuncio di The Dawn Project – si legge in un comunicato - sarà trasmesso a milioni di spettatori, politici e autorità di regolamentazione a Washington, DC e nelle capitali degli stati di California, New York, Texas, Florida e Georgia". L'azienda chiede “Un'azione urgente per l'implementazione del pericoloso software di guida autonoma di Tesla sulle strade pubbliche".

La pubblicità è stata realizzata da un'idea di Dan O'Dowd, storico oppositore di Elon Musk, e mira ad ottenere il divieto assoluto dell'FSD, ritenendolo "Una grave minaccia per la sicurezza pubblica". Come accennato sopra, non è la prima volta che l'autopilot finisce nell'occhio del ciclone, e l'ultimo esempio eclatante è stato quello che ha visto una Tesla coinvolta in un maxi incidente con 9 auto a San Francisco.