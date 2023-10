Le Tesla migliorano la visibilità dopo un incidente grazie a un aggiornamento software

Grazie a un nuovo aggiornamento software le Tesla stanno migliorando la loro visibilità in caso di incidente. Vediamo come funziona la novità introdotta dagli uomini di Elon Musk.

Un nuovo software update, il cui rollout è iniziato nelle ore scorse negli USA, permette alle luci posteriori di accendersi in automatico e flashare dopo un incidente. Subito dopo aver subito un sinistro non sempre si ha la prontezza e la lucidità per accendere le luci di emergenza e migliorare la nostra visibilità in strada. In questo ci aiuta il software: scrive Tesla che qualora dovesse scoppiare un airbag, le luci posteriori inizierebbero a flashare in automatico per segnalare la presenza della vettura agli altri utenti della strada.

Come dichiarato dalla stessa compagnia il software sta pian piano arrivando a tutte le Tesla Model 3 e Model Y degli Stati Uniti, così come sulle Model S e Model X prodotte dal 2020 in poi. Al momento non sappiamo se la funzione arriverà anche in Europa, l’aggiornamento è stato annunciato da Tesla Nord America per il mercato locale.

Di sicuro la compagnia californiana ci ricorda come attraverso semplici aggiornamenti OTA sia possibile migliorare costantemente il comportamento delle proprie auto, un ambito in cui Tesla è regina indiscussa mentre la concorrenza fa fatica. Lo scorso mese di agosto Ford ha capito che implementando gli update OTA poteva ridurre il distacco da Tesla, stesso assioma a cui sono arrivati anche molti produttori europei.