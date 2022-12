Tesla migliora la Modalità Sentinella con un update: aggiornate subito

Lo scorso mese di maggio abbiamo testato la Modalità Sentinella di Tesla per capire a che punto fosse arrivata la tecnologia, trovando tante luci ma anche tantissime ombre (Luci e ombre della Modalità Sentinella di Tesla). Ora gli uomini di Elon Musk hanno aggiornato la funzione andando a sistemare una criticità che avevamo riscontrato anche noi.

Come ormai saprete, la Modalità Sentinella di Tesla sfrutta le telecamere di bordo posizionate attorno al veicolo (le stesse utili alla Guida Autonoma e ad Autopilot) per controllare i dintorni della vettura quando è parcheggiata. Il sistema è capace di rilevare se qualcuno si avvicina all'auto e compie qualche azione malevola, anche se fino a oggi registrava tutto in maniera deliberata, anche semplici passanti - che la Modalità Sentinella abbagliava per avvisarli della registrazione.

Per migliorare il sistema avevamo pensato a una struttura basata sull'intelligenza artificiale capace di rilevare solo gli eventi davvero pericolosi e ora Tesla potrebbe aver progettato qualcosa di simile. Con l'aggiornamento software 2022.44.2 arriva infatti l'opzione Camera-Based Detection, che permette alle telecamere di rilevare solo gli eventi più dannosi. Con l'opzione attiva, le telecamere funzionano come sempre, monitorando costantemente i dintorni dell'auto e registrando qualsiasi evento. Con l'opzione disattivata l'auto registrerà sull'unità USB (o un eventuale hard disk) solo le "minacce fisiche", quelle più importanti.

C'è anche un'altra novità: arriva infatti l'opzione Sentry Mode Clip Length, che permette di scegliere la lunghezza delle clip salvate in automatico dalla vettura quando viene rilevato qualcosa di insolito. Per modificare queste opzioni basta andare in Controlli -> Sicurezza -> Modalità Sentinella.