Tesla migliora i fari di Model 3 e Model Y: fasci di luce più potenti e precisi

I ragazzi di Electrek hanno appena fatto sapere di una interessante miglioria che a breve giungerà sulle Tesla Model 3 e Model Y aggiornate per l'inizio del 2021: dei nuovi fari con fasci di luce più potenti e precisi.

La casa automobilistica californiana è famosa per le migliorie progressive che, a differenza di altri produttori, non si limitano ad essere rilasciate ogni due o tre anni tramite il refresh ufficiale. Difatti durante lo scorso ottobre il brand ha lanciato, quasi in totale silenzio, una Model 3 aggiornata dal punto di vista prettamente estetico (in arrivo anche in Italia).

A ogni modo adesso ha cominciato a diffondersi una voce di corridoio piuttosto insistente circa questa nuova tecnologia dei fari. I colleghi di Electrek hanno avuto modo di visionare un messaggio inviato ai membri dello staff del reparto vendite Tesla, il quale recita le seguenti parole:"Stiamo eseguendo una transizione verso un nuovo design dei fari per le Model 3 e Model Y, il quale verrà apportato ad ogni variante a livello globale. Entro il Q1 2021, ci aspettiamo che tutti gli esemplari di Model 3 e Model Y avranno questa nuova unità."

All'atto pratico questi fari aggiornati godranno di una maggiore potenza e di un fascio di luce più definito, con un pattern di proiezione più squadrato rispetto a quello attuale. Allo stato attuale delle cose pare che alcune vetture aggiornate con tale feature siano già sulle linee produttive e, nel caso voleste approfondire l'argomento cercando un esempio pratico, il video in alto sarebbe perfetto per voi. Esso mostra non soltanto la divergenza nel pattern, ma anche il focus più preciso dell'illuminazione verso il punto desiderato, che potenzialmente potrebbe portare a nuove possibilità tramite update software futuri. Non sappiamo se sarà possibile proiettare delle immagini personalizzate sui muri come i Digital Matrix LED di Audi, ma per il momento non siamo in grado di escluderlo a priori.

Nell'attesa di avere altre informazioni nel merito vogliamo rimandarvi ad un'altra interessante notizia circa le Model 3 2021: il California Clean Fuel Reward lascia presagire l'arrivo di un modello con pacco batteria da 82 kWh nel breve termine.